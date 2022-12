Pioggia che gela oltre a frane e piene dei corsi minori: allerta gialla per giovedì 15 dicembre

Allerta Gialla per piene dei fiumi per le province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forli-Cesema. Nelle stesse province allerta per frane e piene dei corsi minori, mentre sono interessate da pioggia che gela le province di Piacenza e Parma. Per la giornata di giovedì 15 dicembre sono previste precipitazioni intense anche a carattere di rovescio sull'intero territorio regionale che possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con superamenti della soglia 1 nei bacini centro-occidentali e nei tratti montani appenninici. Le precipitazioni potranno anche generare localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Sono previsti possibili locali episodi di pioggia che gela sul settore occidentale della regione.

Meteo: neve e pioggia al Centro-Nord, primavera al Sud. E' allerta per rischio allagamenti per il versante tirrenico

Neve e pioggia al Centro-Nord, clima primaverile al Sud dove il termometro potrebbe segnare oltre i 20°C sulle Isole. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per i prossimi giorni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che lancia l'allerta 'rischio allagamenti per il versante tirrenico'. Nelle prossime 4 giornate sono attese infatti piogge persistenti soprattutto dalla Toscana alla Campania, con accumuli che localmente potrebbero superare i 100 mm. Per le prossime ore, sono attese piogge a tratti anche intense tra Campania, Basilicata e Calabria ma non si escludono fenomeni significativi anche tra Lazio e Toscana. Dopo una breve tregua attesa nella notte, domani arriveranno altre precipitazioni, specie dal pomeriggio, ad iniziare dalla Sardegna verso le aree prospicienti il Mar Ligure e il Tirreno centro settentrionale. Maltempo anche da giovedì pomeriggio con nevicate oltre i 500-700 metri sulla catena alpina. Fiocchi fino a fino a quote di collina in Piemonte e sul nord-ovest della Lombardia, in parte fino nel fondovalle nelle valli alpine più interne. Sugli Appennini un sensibile aumento delle temperature porterà lo zero termico oltre i 2500 metri. Infine tempo perturbato anche venerdì con cielo parzialmente nuvoloso in Molise, al Sud e in Sicilia. Possibili rovesci sul nord della Campania. Cielo molto nuvoloso o coperto fin dal mattino al Centro-Nord e in Sardegna, con pioggia e temporali sull'Isola, in Toscana, Umbria e Lazio. Qualche pioggia anche su Emilia Romagna, pianura veneta, nord delle Marche e Friuli Venezia Giulia Nel dettaglio - Mercoledì 14. Al nord: tante nubi, ma asciutto. Al centro: piogge diffuse, specie sul versante tirrenico. Al sud: piogge forti specie in Campania, Calabria e Basilicata. - Giovedì 15. Al nord: piogge diffuse, neve in pianura sul Piemonte dal pomeriggio. Al centro: pioggia in arrivo. Al sud: schiarite con temperature miti, qualche pioggia in Campania. - Venerdì 16. Al nord: maltempo specie al Nord-Est con neve sulle Alpi. Al centro: piogge diffuse. Al sud: parziale peggioramento con locali piogge in Campania, sole altrove. (ANSA).